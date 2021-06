Capo Plaza torna a collaborare con Aya Nakamura in Panama

ROMA, 16 GIU - Capo Plaza e Aya Nakamura, l'artista francese più ascoltata al mondo, di nuovo insieme dopo il successo del remix di "Pookie" del 2019, certificato triplo platino per le vendite. Il nuovo singolo è "Panama", in uscita il 18 giugno e contenuto in "Plaza - Deluxe edition", una nuova versione dell'album "Plaza" in uscita lo stesso giorno. "Plaza - Deluxe edition" contiene 5 nuovi brani di cui 3 con featuring internazionali: oltre a "Panama" feat. Aya Nakamura, "Envidioso" feat. Morad, il singolo uscito il 16 aprile prodotto da Mojobeatz e Voluptik, che vede il feat de "La voz della calle", uno dei più importanti e riconosciuti rapper in Spagna e in tutto il Nord Africa, "Pronto" con Tion Wayne, artista capofila dell'hip hop inglese che ha scalato le classifiche di vendita in Inghilterra con "BODY" x Russ Millions e che ha scelto Capo Plaza per un remix del brano stabile nella Top50 Spotify con 8 milioni di stream, e i due inediti "I soldi parlano" e "Nuovo Canada". (ANSA).