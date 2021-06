Tre giovani pianisti in lizza per il Premio Mormone

ROMA, 16 GIU - Tre giovani talenti del pianoforte - la cinese Ying Li, il polacco Piotr Pawlak e la coreana Su Yeon Kim - tutti under 30 provenienti dalle migliori istituzioni musicali, sono stati scelti per la finale del Premio Internazionale Antonio Mormone in programma a Milano il 7 e l' 11 luglio al Conservatorio Giuseppe Verdi e al Teatro alla Scala. La selezione tra i dieci candidati si è svolta all' Accademia Nazionale di Santa Cecilia da parte di una giuria guidata dal Presidente Onorario Evgenj Kissin, grande pianista russo. Il premio, nato per ricordare il talent scout Antonio Mormone, fondatore de La Società dei Concerti di Milano, è considerato un trampolino di lancio per le giovani promesse del pianismo mondiale. I semifinalisti si esibiranno anche il 17 e 18 giugno a Trieste per la Società dei Concerti. Nella doppia data triestina i ragazzi verranno valutati anche dagli storici abbonati della Società, invitati a costituirsi come vera giuria popolare. Alla proclamazione dei finalisti hanno presenziato Gianni Letta, presidente del Comitato d'Onore; Enrica Ciccarelli Mormone, presidente e direttore artistico; Michele Dall'Ongaro, presidente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia; Carlo Fontana, presidente Agis; e Francescantonio Pollice, presidente dell'Associazione Italiana Attività Musicali (Aiam). Evgenj Kissin, presidente onorario, prima di annunciare i tre finalisti ha ricordato il cuore pulsante di Piam: "Ho conosciuto Antonio Mormone più di 30 anni fa quando ero ancora un ragazzo e rimasi subito colpito dalla sua personalità - ha detto Kissin - . Per molti anni non è stato solo il mio agente in Italia, ma un vero amico. Era davvero un appassionato di musica e amava sostenere i giovani talenti. La mia speranza è che questo premio diventi una solida realtà per il futuro, supportando i ragazzi di valore'' . (ANSA).