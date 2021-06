Michele Merlo: parenti e amici per l'ultimo saluto a Bologna

BOLOGNA, 16 GIU - Si è aperta questa mattina, in Certosa a Bologna, la camera ardente per il cantante Michele Merlo, morto domenica 6 giugno a Bologna. Dolore e cordoglio dei familiari e degli amici del 28enne. Ci sono la mamma e il papà di Michele, gli amici più cari ed è arrivata anche la cantante Emma Marrone che davanti ai cronisti ha scelto il silenzio. 'Aquilone' e altri brani di Merlo riecheggiano in diffusione in Certosa. Per tutta la mattina via vai di fan che hanno portato un fiore e l'ultimo saluto all'artista. I funerali si terranno venerdì a Rosà (Vicenza), paese d'origine di Michele Merlo. (ANSA).