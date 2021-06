All'asta quadro di David Bowie,in poche ore oltre 17.000 dlr

MONTREAL, 15 GIU - Un dipinto del cantante britannico David Bowie, acquistato per 5 dollari canadesi da un privato ad una vendita di beneficenza, è stato messo all'asta online a un prezzo base di 9.000 dollari, ed è volato in poche ore oltre i 17 mila. L'asta si concluderà il 24 giugno. Stimata tra i 9.000 e i 12.000 dollari canadesi (6.000-8.100 euro), l'opera, un dipinto di 20 x 25 cm raffigurante un ritratto di profilo, era stata venduta per la prima volta nel 2001 su un sito web dedicato al cantante. Intitolato DHead XLVI, era poi rispuntato a una vendita di beneficenza in Ontario, dove un anonimo lo ha acquistato per 5 dollari canadesi (3,38 euro) e ha contattato la casa d'aste. "L'opera è stata dipinta tra il 1995 e il 1997 come parte di una serie di ritratti di David Bowie (chiamati Dead Heads o DHeads)", che rappresentava l'artista stesso o i suoi parenti, ha detto all'AFP Rob Cowley, presidente della casa d'aste Cowley Abbott responsabile della vendita. "E' firmato e datato 1997 sul retro". L'opera rappresenta un volto di profilo su fondo rosso e blu ed è una delle rare opere di Bowie battute all'asta. (ANSA).