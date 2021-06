Al via il festival Lovers, madrina Sandra Milo

TORINO, 15 GIU - Giovedì 17 giugno alle 19 il Lovers Film Festival inaugura la sua 36/a edizione al Museo Nazionale Del Cinema alla Mole Antonelliana, nella cornice dell'Aula del Tempio, festeggiando il grande cinema con una madrina d'eccezione, icona del cinema italiano: Sandra Milo (ingresso gratuito su prenotazione e a inviti). Insieme alla direttrice artistica Vladimir Luxuria, l'attrice ripercorrerà la sua carriera e la storia del cinema italiano e non, che l'hanno vista protagonista. Una conversazione che partirà dall'importante riconoscimento appena ottenuto, il David di Donatello alla carriera. Sempre giovedì 17, alle 20.45, al Cinema Massimo in sala Cabiria andrà in scena un evento speciale che prevede in apertura il saluto di Sandra Milo, la consegna del premio TikTok Lovers e la performance I mille volti dell'attore comico Vincenzo De Lucia a cui seguirà la proiezione di Solitude di Fabio Grossi (Italia, 2021, 7') e Dramarama di Jonathan Wysocki (Usa, 2020, 91'). (ANSA).