Mea culpa Miranda, In the Heights "troppo bianco"

NEW YORK, 15 GIU - Lin-Manuel Miranda si cosparge il capo di cenere e promette di far meglio dopo che il suo nuovo film "In the Heights", adattato dal musical che lo rese famoso prima di "Hamilton", è finito sul banco degli imputati per non avere attori afro-latini nei ruoli principali. Prodotto dalla Warner dopo essere rimbalzato da studio a studio, il prende il titolo dal quartiere di Washington Heights a Manhattan, dove il pluripremiato creativo di origine portoricana è cresciuto in una comunità in maggioranza ispanica. La versione cinematografica con Anthony Ramos è uscita nelle sale Usa e su Hbo nel week-end. "Non ho fatto abbastanza", ha ammesso Miranda su Twitter dopo che gli applausi della critica per aver dato voce alla comunità latina finora sottorappresentata a Broadway e a Hollywood sono stati temperati da polemiche per non aver usato attori di origine ispanico-africana. "Ho cominciato a scrivere 'In The Heights' perché mi sentivo invisibile. E per tutti gli ultimi vent'anni quel che volevo per noi - per tutti noi - era di sentirsi visti", ha detto Lin-Manuel in un lungo messaggio sul sito di microblogging. "Ora vedo polemiche sulla rappresentazione degli afro-latini nel nostro film ed è chiaro che molti nella nostra comunità di afro-latini con la pelle scura non si sono sentiti sufficientemente rappresentati, soprattutto nei ruoli principali. Posso sentire la sofferenza e la frustrazione per il 'colorismo'", ha aggiunto Lin-Manuel ammettendo che il film, pur cercando di "rappresentare fedelmente il mosaico" di questa comunità, "non ha fatto abbastanza". (ANSA).