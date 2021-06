Bullet Train con Brad Pitt e Sandra Bullock uscirà nel 2022

NEW YORK, 15 GIU - 'Bullet Train', l'atteso film d'azione con Brad Pitt e Sandra Bullock, tra gli altri, uscirà l'8 aprile del 2022. Lo ha annunciato la Sony. La pellicola, basata sul romanzo 'Maria Beetle' di Kōtarō Isaka, e diretta da David Leitch e segue le vicende di un gruppo di assassini su un treno a Tokyo. Bullet Train è il treno ad alta velocità. Nel film Pitt esegue la maggior parte delle acrobazie senza una controfigura. La Sony ha annunciato inoltre che anche la commedia 'Oh Hell No' con Jack Black e Ice Cube uscirà l'anno prossimo, il primo luglio, sfruttando la finestra lucrativa del periodo festivo per il 4 luglio, giorno dell'indipendenza americana. (ANSA).