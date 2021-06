Musica: tre concerti al Petruzzelli, anche pianista Pletnëv

BARI, 15 GIU - Per la Stagione Concertistica 2021 la Fondazione Teatro Petruzzelli propone tre appuntamenti: venerdì 18 giugno, alle ore 20, il maestro Giampaolo Pretto dirigerà l'Orchestra del Teatro Petruzzelli, solisti Lucas e Arthur Jussen (pianoforti). In programma: Concerto per due pianoforti e orchestra, in Mi bemolle maggiore, KV 365 di Wolfgang Amadeus Mozart e Serenata n. 9, in Re maggiore, KV 320, "Posthorn" di Wolfgang Amadeus Mozart. Mercoledì 30 giugno, sempre alle 20, il maestro Ton Koopman condurrà l'Orchestra del Teatro Petruzzelli, solista Alexandra Dovgan (pianoforte). In programma: Concerto n. 23, in La maggiore, per pianoforte e orchestra, KV 488 di Wolfgang Amadeus Mozart e Sinfonia n. 41, in Do maggiore, KV 551, "Jupiter" di Wolfgang Amadeus Mozart. Lunedì 5 luglio, alle 20, il maestro Pinchas Steinberg dirigerà l'Orchestra del Teatro Petruzzelli, solista d'eccezione il pianista Michael Pletnëv. In programma: Ouverture dall'opera "Ruslan e Ludmilla" di Michail Glinka, Concerto in Sol maggiore, per pianoforte e orchestra di Maurice Ravel e Sinfonia n. 8, in Sol maggiore, op. 88 di Antonín Dvořák. Per quest'ultimo concerto, a partire da mercoledì 16 giugno, potranno convertire i voucher in biglietti gli abbonati alla "Stagione Concertistica 2020" ed avranno priorità fino a sabato 19 giugno. Gli abbonati alla "Stagione Concertistica 2020" potranno effettuare la conversione via mail scrivendo a botteghino@fondazionepetruzzelli.it. Da lunedì 21 giugno alle 11 la vendita sarà aperta a tutti sul sito www.vivaticket.it. Prosegue anche la rassegna "Aus Italien: istantanee musicali di otto compositori italiani". Tra gli appuntamenti in cartellone: mercoledì 16 giugno alle 20.30, in streaming dal Teatro Petruzzelli, sarà trasmesso il concerto dell'Orchestra del Teatro Petruzzelli, dedicato alle musiche di Luca Francesconi, diretto da Maxime Pascal, con solisti Anssi Kartunen (violoncello) e Giampaolo Pretto (flauto). In programma, di Luca Francesconi: Das Ding Singt, per violoncello e orchestra (2017) e Les barricades mystérieuses, per flauto e orchestra (1989). (ANSA).