Torna Piano City Milano, 'simbolo rinascita'

MILANO, 15 GIU - Prime mondiali e concerti all'alba per la decima edizione di Piano City Milano, che torna dal 25 al 27 giugno con oltre 150 musicisti italiani e internazionali e più di 100 concerti a ingresso libero, (la prenotazione è obbligatoria), nei luoghi simbolo della città. "L'edizione 2021 di Piano City Milano - dice Filippo Del Corno, assessore alla Cultura del Comune - è uno dei segni più evidenti della ripresa dello spettacolo dal vivo in città. Grazie infatti a 10 anni di successo sempre crescente, questo festival è entrato nel cuore di Milano: il suo ritorno dal vivo in tanti luoghi diversi e diffusi nell'intero spazio urbano è un simbolo potente di rinascita e di felicità finalmente condivisa". A inaugurare il festival, venerdì 25 giugno, alla Galleria d'Arte Moderna, i ritmi cubani di Roberto Fonseca. Sul palco principale, nei giardini della Villa Reale, si esibiranno poi, il giorno dopo, Vince Tempera con un concerto-omaggio alle più belle colonne sonore italiane e Paolo Jannacci, con brani dal suo ultimo album "Canterò" e alcuni dal repertorio del padre. Domenica sarà la volta della sedicenne figlia d'arte Frida Bollani Magoni, con un repertorio di musica jazz e riletture di brani e sue composizioni. Dopo di lei, Raphael Gualazzi con un recital in piano solo. In programma, tra le varie location, le esibizioni di star come Geoff Westley, pianista, produttore e arrangiatore, Giuseppina Torre, Gaetano Liguori e Vinicio Capossela. A Base Milano, il 26 e 27 giugno, prima mondiale di 14 ore della compositrice Eva-Maria Houben, aAll'Ippodromo, concerto all'alba con Cesare Picco, e anteprima di 'Open machine' del pianista Vittorio Cosma, mentre in via Dezza tornerà la musica su ruote con Piano Risciò. Piano City Milano arriva anche al parco agricolo sud: la Cascina Campazzo ospiterà i musicisti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado e Roberto Franca con il concerto "Chick Corea Piano Solo Music". (ANSA).