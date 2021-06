Marinelli, Borghi, Timi sul set di Le Otto Montagne

ROMA, 15 GIU - Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi ed Elena Lietti sono i protagonisti del film Le otto montagne di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, tratto dal libro di Paolo Cognetti, edito in Italia da Giulio Einaudi Editore e Vincitore del Premio Strega nel 2017. Le riprese della produzione italiana - francese - belga sono appena iniziate in Valle d'Aosta . Una storia di amicizia, di padri e di figli e delle scelte che facciamo nella vita che ci viene data, sullo sfondo delle montagne che dobbiamo scalare fisicamente e psicologicamente. Una storia universale sull'inesorabile ricerca del conoscere sé stessi e al contempo di essere fedeli agli altri. Il film è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside (it), società del gruppo Fremantle, Pyramideproductions (Fr), Rufus / Menuetto (Be) e coprodotto da Vision distribution. Uscirà in Francia distribuito da Pyramide Productions e nel Benelux da Kinepolis Film Distribution & Dutch FilmWorks. In italia e nel resto del mondo il film sarà distribuito da Vision Distribution. (ANSA).