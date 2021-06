Torna Ferrara Buskers Festival, stavolta in versione green

BOLOGNA, 15 GIU - Sarà a Parco Massari, quattro ettari di verde nel cuore della città storica, il Ferrara Buskers Festival 2021, in programma dal 25 al 29 agosto (con anteprima a Comacchio il 24 agosto). Dopo l'edizione dell'anno scorso, confermata in versione 'limited edition' con location in alcuni dei palazzi della città, quest'anno il tradizionale festival ferrarese degli artisti di strada, con diversi ospiti internazionali, avrà la forma di una rassegna di musica, teatro, spettacoli in una cornice green. Motore di questa iniziativa è stata l'idea della project manager del Ferrara Buskers Festival, Erika Sarson. Ogni giorno sono previsti 12 concerti in contemporanea, preceduti da performance di giocolieri e altri artisti. Altra novità, l'attivazione dei servizi street food e l'offerta di drink all'interno del parco, dalle 19, con possibilità di fare aperitivo con gli artisti. "Abbiamo selezionato i migliori buskers del mondo - ha spiegato Stefano Bottoni, storico fondatore del Festival nato nel 1988 - con oltre 800 candidati non è stato facile, ma come da tradizione al nostro pubblico vogliamo garantire grandi spettacoli e tanta qualità". L'accesso è su prenotazione, i biglietti saranno disponibili dal 30 giugno sul sito del festival www.ferrarabuskers.com. "Ferrara Buskers Festival, dopo la conferma dell'anno scorso, che ha segnato la volontà di esserci anche in un anno difficile, tornerà con il consueto carico di iniziative, novità, proposte - ha detto il sindaco, Alan Fabbri -. Felici di poter annunciare una nuova edizione, che esprime, anche simbolicamente, l'ottimismo della rinascita, in uno dei luoghi simbolo della città". (ANSA).