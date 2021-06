Giovanni Allevi, torna dal 15 giugno con "Kiss me again"

ROMA, 15 GIU - Giovanni Allevi, dopo l'album Equilibrium per pianoforte e orchestra sinfonica e Hope per coro polifonico e orchestra, ritorna al suo strumento prediletto con un brano per Pianoforte Solo. Kiss me again, questo il titolo della composizione disponibile su tutte le piattaforme digitali, racconta gli abbracci, i baci e i momenti di incertezza che tutti noi abbiamo condiviso e vissuto. "Kiss me again - racconta il maestro - segna il mio ritorno al pianoforte dopo un lungo periodo di riflessione. La ballad è un'esplosione lenta e leggera di positività. Spero possa regalare a tutti l'entusiasmo per un nuovo inizio, la voglia di ricominciare ad inseguire i propri sogni, senza darla vinta al destino. Avere finalmente la possibilità di eseguirla dal vivo nei prossimi concerti estivi è un'emozione travolgente, perché mi riporta al tormento, alle speranze e alla gioia liberatoria che tutti abbiamo attraversato e che stiamo ancora vivendo". Si tratta del primo singolo di una raccolta più ampia di inediti per pianoforte solo che il compositore italiano ha creato durante questi tempi di grandi sconvolgimenti collettivi. La copertina che accompagna l'uscita del singolo contiene una miriade di simbologie nascoste: l'amore adolescenziale, i colori della vita intra uterina, il tratto pixellato degli esordi della realtà virtuale, un senso di buono ed affettuoso che emerge dall'inquietudine lasciata alle spalle. Kiss me again sarà accompagnato da un video, girato a Reggio Calabria, con la partecipazione dei top dancers del Teatro alla Scala di Milano, Virna Toppi e Gioacchino Starace. In estate l'artista tornerà sul palco per una serie di appuntamenti, tra concerti e incontri di musica e parole. Queste le prime date confermate: 7 luglio Lucerna, 10 luglio Sarzana (SP), 22 luglio Arco (TN), 29 luglio Cuneo, 7 agosto Tagliacozzo (AQ), 10 agosto Montalto (VT), 11 agosto Diamante (CS), 13 agosto Castelnuovo di Carfagnana (LU), 14 agosto Lerici (SP), 24 settembre Treviso, 25 settembre Pesaro. (ANSA).