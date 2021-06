Vin Diesel, saga Fast and Furious finirà dopo altri due film

NEW YORK, 14 GIU - Il franchise 'Fast and Furious' è sul viale del tramonto. Lo ha detto lo stesso Vin Diesel durante una proiezione per la stampa di 'Fast & Furious 9 - The Fast Saga', in uscita nelle sale cinematografiche americane il prossimo 25 giugno. Diesel, che interpreta il personaggio di Dominic Toretto, ha detto che sono previsti altri due film, con uscite approssimativamente nel 2023 e nel 2024 poi, dopo oltre 20 anni, si volta pagina. "Ogni storia merita una fine - ha commentato -. So che le persone pensano che non debba finire ma credo che tutte le cose belle dovrebbero. C'è un motivo per cui c'è una conclusione. Credo che il franchise la meriti". La serie ha debuttato nel 2001 con The Fast and Furious, con protagonisti Diesel e il defunto Paul Walker. L'uscita di F9, era prevista nel 2020 ma è stato il primo film ad essere rimandato a causa della pandemia. (ANSA).