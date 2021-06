Ema Stokholma, Ménage à trois è il suo singolo d'esordio

ROMA, 14 GIU - Dopo una carriera dietro la console delle discoteche e dei club di tutta Europa, ai microfoni della radio e davanti alle telecamere televisive, Ema Stokholma debutta nella veste di cantante. Il suo primo singolo, Ménage à trois, esce per Polydor il 18 giugno. Il testo di Ménage à trois, un brano dance che non vuole prendersi troppo sul serio, è una lunga lista di tutte le parole francesi che usiamo quotidianamente anche in italiano: modi di dire, nomi di brand, luoghi iconici, personaggi celebri. E' prodotto da Nicola Pigini e Leonardo Carioti (produttore e ideatore di vari progetti e collettivi come Stylus Funk e Feng Shui, nonché regista di vari programmi di Rai Radio2, dove è nata la collaborazione con Ema). (ANSA).