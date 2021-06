Cinema, In Nuova Zelanda 20 titoli per Italian Film Festival

ROMA, 14 GIU - Film che fanno parte della programmazione più recente saranno proiettati dal 15 al 22 giugno in varie città della Nuova Zelanda per la sesta edizione di Studio Italia Italian Film Festival, organizzato con il contributo e il sostegno dell' Istituto Italiano di Cultura di Sidney. Curato dal direttore artistico Paolo Rotondo, il Festival proporrà un pacchetto di 20 pellicole nelle sale di due isole neozelandesi a Dunedin, Napier, Arrowtown, Nelson, Masterton, Palmerston North, Taupo, Matakana, The Bridgeway Auckland, Monterey Takapuna, Christchurch, Wellington, New Plymouth, The Capitol, Silky Otter, Tauranga, Havelock North, Whakatane, Waiheke Island. Il programma del Festival unisce produzione contemporanea con alcuni capolavori classici della cinematografia del Belpaese. Due, in particolare, saranno presentati dall'Istituto: Il gattopardo (1963), diretto da Luchino Visconti, e La ciociara (1960), diretto da Vittorio De Sica. ''Studio Italia Italian Film Festival NZ - sottolineano i promotori - si prefigge di dare risalto e rinsaldare il forte legame culturale tra Italia e Nuova Zelanda''. (ANSA).