Giffoni50plus si presenta a Bergamo,Italia unita da cultura

SALERNO, 14 GIU - L'Italia riparte con i suoi giovani attraverso la cultura. E con Giffoni lo fa senza confini. L'8 luglio alle ore 11, nel salone del Consiglio comunale di Bergamo, sarà presentato il programma di #Giffoni50Plus, la cinquantunesima edizione del festival, in programma dal 21 al 31 luglio a Giffoni Valle Piana (Salerno). Ad annunciarlo è stato il fondatore e direttore Claudio Gubitosi, nel corso dell'incontro che ha visto protagonisti quasi 200 esponenti di oltre 100 festival e rassegne cinematografiche. "Daremo il via all'edizione 2021 da Bergamo - spiega Gubitosi -come segnale potentissimo di ripartenza. Questo incontro è destinato a entrare nella nostra storia. Ero certo che il sindaco Giorgio Gori avrebbe compreso subito il valore di questa iniziativa con una risposta carica di entusiasmo e di autentica partecipazione". Entusiasta anche il sindaco Gori: "Bergamo e il Giffoni Film Festival stringono un'alleanza, simbolica e significativa, per la rinascita della nostra città e dell'intero Paese - dice - non solo abbiamo deciso di accogliere con gioia la proposta di presentare #Giffoni50Plus nell'aula del Consiglio Comunale della nostra città, ma saremo anche tra gli enti patrocinatori dell'evento". Una prosecuzione naturale alla vicinanza che Giffoni ha già dimostrato nei confronti di altre realtà, come accaduto per Procida Capitale della Cultura 2022, per la quale è stato realizzato uno spot a sostegno della candidatura dell'isola del golfo di Napoli. Un percorso che proseguirà a luglio durante la 51esima edizione del festival. A rappresentare a Bergamo le migliaia di giffoner, venti giovani ambassador - da 17 regioni italiane - che da tempo diffondono, nei rispettivi territori di appartenenza, il messaggio, i valori e lo spirito del festival. Tra loro anche Caterina Castagna, studentessa di questa città e juror dal 2017. Saranno 2500 i giovani coinvolti quest'anno in presenza al festival, provenienti dall'Italia e dall'Europa, che potranno riconquistare e rivivere le sale di Giffoni, a cui si aggiungeranno 2000 giurati che seguiranno l'edizione in collegamento grazie a 50 hub nazionali e 20 internazionali. (ANSA).