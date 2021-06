Tormentoni, la ripresa passa anche dalle hit estive

ROMA, 12 GIU - La ripresa e il ritorno alla normalità dopo quasi un anno e mezzo di pandemia passa anche dalla musica. E dai tormentoni estivi. In tanti hanno già iniziato la corsa verso il titolo di più ascoltato dell'estate, tra pop leggero e reggaeton spinto. Tra soliti noti e new entry in arrivo da talent e festival di Sanremo, con una prevalenza di artisti italiani in pole position. E allora - stando alle classifiche delle piattaforme, di quelle radio e della top ten Fimi di questi giorni - ecco già scesi in campo Rocco Hunt con l'ormai inseparabile compagna di hit Ana Mena , Baby K (che ha appena pubblicato il suo nuovo disco zeppo di duetti acchiappaascolti da Mohicani con i Boomdabash - altri protagonisti indiscussi delle estati italiane - a Pa Ti con lo spagnolo Omar Montes), Giusy Ferreri , Takagi e Ketra, per Shimmy Shimmy, brano esotico. Ma a strizzare l'occhio all'estate ci sono anche le giovani Madame con il singolo "Marea", Gaia Gozzi con la star del reggaeton giamaicano Sean Paul in "Boca", la strana coppia Clementino e Nina Zilli, con "Senorita", che si inserisce nel filone latino. Dopo la fine del talent di Amici, non sembrano mollare la presa Sangiovanni con Malibù (da un mese in vetta alle classifiche Fimi dei singoli e primo anche per Spotify) e Aka7even con Loca. Martella anche "Nuovo Range" di Rkomi, Sfera Ebbasta & Junior K. Torna anche la regina del twerk Elettra Lamborghini con "Pistolero". E ci provano J-Ax e Jake La Furia con "Salsa", Emma e Loredana Bertè con "Che sogno incredibile", e pure Gianni Morandi con L'Allegria, scritta per lui da Jovanotti e Fedez con Achille Lauro e Orietta Berti in Mille. Oltre a quelle già citate le collaborazioni (più o meno azzeccate) che provano a sbaragliare la concorrenza sono tante e contano anche Annalisa e Federico Rossi ("Movimento lento"), Gazzelle e Mara Sattei ("Tuttecose"), Carl Brave e Noemi ("Makumba"), Samuel e Francesca Michielin ("Cinema"). A fine estate si capirà il vincitore (all'Arena di Verona il 31 agosto la serata Rtl 102.5 Power Hits Estate), intanto non resta che alzare il volume e godersi un'estate in musica. (ANSA).