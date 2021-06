'La vita è sogno', Lenz Fondazione all'Abbazia di Valserena

PARMA, 12 GIU - Il perimetro esterno dell'Abbazia di Valserena, alle porte di Parma, sarà dal 19 al 25 giugno lo scenario monumentale de 'La vita è sogno' di Lenz Fondazione, creazione site-specific di Maria Federica Maestri e Francesco Pititto a conclusione del progetto quadriennale 'Il Passato imminente' realizzato per Parma Capitale Italiana della Cultura 2021. 'Il Passato imminente' consiste nell'installazione performativa contemporanea di opere di Pedro Calderón de La Barca: i grandi autos sacramentales 'Il grande teatro del mondo' (2018) e 'La vida es sueño' (2019) allestiti negli spazi del Complesso Monumentale della Pilotta di Parma; i tre soli 'Flowers like stars?', 'Hipógrifo violento' e 'Altro stato' (invitato alla Biennale Teatro di Venezia 2021) ambientati negli spazi di origine industriale di Lenz Teatro, e infine nel 2021 'La vita è sogno', che verrà installata nel paesaggio storico-rurale dell'Abbazia di Valserena, nota come Certosa di Paradigna, monumentale abbazia cistercense fondata nel 1298, dal 2007 sede dello Csac-Centro studi e archivio della comunicazione dell'Università di Parma. 'La vita è sogno' sarà proposta scenicamente dall'ensemble di 'attori sensibili' che Lenz ha reso da molti anni protagonisti del proprio linguaggio (Barbara Voghera, Paolo Maccini, Carlotta Spaggiari, Tiziana Cappella), interpreti della creazione insieme a Sandra Soncini, Valentina Barbarini, Antonio Bocchi, ai performer adolescenti Lorenzo Davini, Daniel Gianlupi, Agata Pelosi, e ai cantanti Debora Tresanini (soprano), Eva Maria Ruggieri (contralto), Davide Zaccherini (tenore) impegnati nei corali e nelle arie della Passione secondo Matteo di Bach, in dialogo con il paesaggio sonoro creato dal compositore elettronico Claudio Rocchetti. (ANSA).