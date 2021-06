Festival Pergolesi Spontini e Lirica Jesi con dedica a Perucci

JESI, 11 GIU - Un doppio cartellone musicale per "tornare a vivere la bellezza dell'esperienza teatrale dal vivo". Lo propone la Fondazione Pergolesi Spontini, con il XXI Pergolesi Spontini Festival (22 agosto-2 ottobre a Jesi e Maiolati Spontini) e con la 54/a Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi, dedicata a Carlo Perucci (27 agosto- 18 dicembre): intorno al tema "Tutti per uno" si sviluppa un calendario di 22 appuntamenti multidisciplinare, e una riflessione sul valore dell'arte nella ricostruzione della comunità dopo la pandemia. Un focus sarà riservato a Spontini, in vista delle celebrazioni 2024 per i 250 anni della nascita, con la prima esecuzione in epoca moderna di alcune pagine dell'opera giovanile, ritrovata in un manoscritto in Belgio, "Il quadro parlante". Tra gli ospiti, Stefano Bollani, Paolo Fresu & Daniele Di Bonaventura, Simone Cristicchi, il pianista Pietro De Maria, Sonia Bergamasco. Tra le curiosità, la caccia al tesoro per bambini nei luoghi spontiniani, e due operine dedicate al cibo e al vino. (ANSA).