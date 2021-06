L'alba con la musica di Einaudi nelle Grotte dei Cervi a Otranto

BARI, 11 GIU - Una nuova data in Puglia per Ludovico Einaudi: all'alba di mercoledì 11 agosto sarà nelle Grotte dei Cervi di Otranto (Lecce) per 'Piano Lab 2021'. Nell'estate in cui tutto vuole ricominciare, Ludovico Einaudi riporta la sua musica in cammino nella natura e invita il pubblico a camminare con lui. Una serie di concerti immersi nello scenario emozionante di parchi nazionali, riserve naturali, calette, valli, laghi e altipiani incontaminati, raggiungibili solo a piedi, all'alba, al tramonto, sotto cieli stellati. Con Ludovico Einaudi suonano Federico Mecozzi al violino e alla viola e Redi Hasa al violoncello. Info e biglietti su 'pianolab.me'. (ANSA).