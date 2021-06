Al via da Bologna il 'Nostralgia tour' dei Coma_Cose

BOLOGNA, 11 GIU - Parte sabato 12 giugno, con due show 'sold out' all'Arena Puccini di Bologna, il 'Nostralgia tour' dei Coma_Cose, dopo il successo del brano sanremese 'Fiamme negli occhi', certificato disco di platino, e l'entusiasmo di Fausto e Francesca di condividere dal vivo con i fan le canzoni del nuovo album 'Nostralgia'. Oltre una ventina le tappe, diverse già in 'tutto esaurito': 27 giugno Gardone Riviera (Brescia), 30 Stromboli, 3 luglio Real Sito di Carditello (Caserta), 4 Perugia, 6 e 7 Milano, 14 Pavia, 17 Padova, 18 Codroipo (Udine), 21 Collegno (Torino), 23 Firenze, 25 Mantova, 26 Jesolo, 8 agosto La Spezia, 10 Porto Recanati, 11 Locorotondo (Bari), 14 Riccione, 22 Bagheria (Palermo), 23 Catania, conclusione il 27 agosto al Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma. I live dei Coma_Cose sono fortemente evocativi e punteggiati da attimi capaci di diventare iconici, come il gioco di sguardi portato sul palco dell'Ariston. In scena una formazione allargata e inedita, per un viaggio che in tre anni li ha portati tra i riferimenti cardine del nuovo panorama cantautorale italiano. (ANSA).