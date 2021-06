Orvieto Sound Festival con Diodato, Ghemon,Daniele Silvestri

ORVIETO (TERNI), 11 GIU - Diodato, Ghemon e Daniele Silvestri saranno gli artisti di punta di una nuova rassegna musicale, Orvieto Sound Festival, dal 20 al 22 luglio, voluta per celebrare, con una tre giorni di grandi concerti, il ritorno della musica dal vivo in piazza. Ed in questo caso in particolare nella suggestiva piazza del Popolo. L'Orvieto Sound Festival è un evento voluto dal Comune e da Otrlive, con la direzione artistica di Pino Strabioli. La città umbra ospiterà quindi le tappe di alcuni artisti già in tour: il 20 luglio arriverà sul palco il "Live Estate 21" di Diodato e ad aprire il concerto sarà Greta Zuccoli; il 21 sarà la volta di "E vissero feriti e contenti" di Ghemon; infine il 22 luglio toccherà al "Tourbinario" di Daniele Silvestri, che non mancherà di regalare al pubblico il meglio del suo repertorio (nella stessa serata, in apertura, anche la canzone intensa e ironica di Erica Mou). I biglietti per i concerti dell' Orvieto Sound Festival sono disponibili su ticketone.it. (ANSA).