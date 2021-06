Un progetto per promuovere le idee di Alexander Langer

BOLZANO, 11 GIU - Un accordo di collaborazione finalizzato alla valorizzazione dell'archivio e della figura di Alexander Langer è stato sottoscritto presso la sede della Fondazione che porta il suo nome dal presidente Edi Rabini, dalla Soprintendente ai beni culturali Karin Dalla Torre e dal presidente della Fondazione del Museo storico del Trentino Giorgio Postal. L'accordo - precisa una nota della Provincia di Bolzano - è finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti, iniziative che spaziano su diversi ambiti e intendono promuovere la conoscenza della figura, del pensiero di Alexander Langer, da considerarsi quali fattori culturali di integrazione e apertura alle diversità. In particolare, sono previste la digitalizzazione di parte della documentazione del fondo Langer per selezioni tematiche, e la pubblicazione di scritti e interventi, ricerche sui temi che hanno caratterizzato l'impegno di Langer sul piano locale e globale (autonomia, ecologia, stili di vita, minoranze e convivenza). Inoltre, è prevista la divulgazione attraverso attività editoriali, convegni, seminari, lezioni, percorsi espositivi, audiovisivi, rivolti a studenti e a un ampio pubblico non necessariamente specialistico. Primi, concreti, risultati di questo accordo raggiunti ancor prima della sua firma, sono stati l'avvio del progetto per la realizzazione di un documentario in tre puntate che prende spunto dal Decalogo di Langer. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione del Museo storico del Trentino, e il finanziamento dell'Archivio provinciale di Bolzano per l'inventariazione della parte del fondo di Alexander Langer relativo alla sua posta personale. (ANSA).