Opera Roma: rinviato a luglio 2022 David Garrett a Caracalla

ROMA, 10 GIU - Ancora un rinvio per il concerto di David Garrett, previsto nella stagione estiva 2020 dell' Opera di Roma alle Terme di Caracalla, cancellato in conseguenza della pandemia e riprogrammato inizialmente nel 2021. Lo spettacolo si farà il 25 luglio 2022 sempre a Caracalla, scenario abituale della Stagione estiva dell' Opera di Roma. Quest' anno, per le limitazioni imposte dalle misure anti Covid, l' estate della Fondazione musicale romana torna invece dal 15 giugno, al Circo Massimo dopo l' enorme successo dell' anno scorso. I biglietti già acquistati per Garrett restano validi per 2022. I possessori potranno presentarsi con il tagliando, senza altre formalità. I nuovi biglietti, da 40 a 120 euro (più diritti di prevendita 15%), sono in vendita nella biglietteria del teatro e sul sito www.operaroma.it. (ANSA).