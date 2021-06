Garrix con Bono&The Edge protagonisti in apertura Euro 2020

ROMA, 10 GIU - Martin Garrix, Bono e The Edge sulle note di "We are the People", sono i protagonisti della cerimonia di apertura di Uefa Euro 2020, l'11 giugno, allo Stadio Olimpico di Roma, con una performance virtuale che grazie alla tecnologia d'avanguardia amplificherà l'emozione di tutti i fan in trepidante attesa per il fischio di inizio degli Europei di calcio. Per "We are the People", inno ufficiale del torneo, Bono ha composto il testo e alcune melodie insieme a Garrix, mentre The Edge ha impreziosito il brano con i suoi inimitabili riff di chitarra. La canzone intende trasmettere la positività, la speranza e la determinazione necessarie affinché qualsiasi squadra possa trionfare, oltre che a comunicare un messaggio di coesione che ben si adatta a quello di Euro 2020: l'unità. La collaborazione su "We Are The People" tra le leggende del rock degli U2, Bono & The Edge, e uno dei più grandi DJ/produttori al mondo, Martin Garrix, prenderà vita, per quest'occasione, grazie a una performance virtuale in cui i tre artisti, immersi in una riproduzione 3D dello Stadio Olimpico di Roma, si esibiranno sulle note di "We are the people", durante la cerimonia di apertura della competizione, poco prima del fischio d'inizio della prima partita del torneo tra Italia e Turchia. La performance, ricreata come se si trattasse di un concerto dal vivo in un vero stadio, intreccerà i versi della canzone a immagini create grazie alla tecnologia, come il campo da gioco che si trasforma in una fiamma bianco-azzurra, campi di energia creati da milioni di particelle di luce e Bono proiettato sul palco che offrirà una potente ma intima performance vocale che risuonerà insieme ai milioni di persone che assisteranno da casa. L'esibizione è stata registrata in modernissimi studi di motion control a Londra e all'Olimpico di Roma, per ricreare l'ambiente dello stadio in 3D. La cerimonia di apertura vedrà anche la partecipazione di ex leggende del calcio come Francesco Totti e Alessandro Nesta, che "daranno il via" alla fase finale del torneo. (ANSA).