Opera Roma, in tv Il Suono della Bellezza alla Galleria Borghese

ROMA, 10 GIU - Arriva su Ra1 ''Il suono della bellezza'', la speciale collaborazione tra il Teatro dell'Opera di Roma e la Galleria Borghese con Rai Cultura realizzata per celebrare un ideale dialogo tra arte e musica all'insegna della bellezza che tocchi tutti i sensi. Il concerto, registrato lo scorso , sarà tramesso in prima tv domenica 20 giugno alle 20.30. Il maestro Daniele Gatti, direttore musicale dell'Opera di Roma, dirige l'Orchestra del Lirico romano in un viaggio musicale che parte dal barocco di Händel e Vivaldi, passando da Paisiello e Mozart, fino ad arrivare al neoclassicismo di Stravinskij. L'evento, che prevede la partecipazione straordinaria dell'étoile Eleonora Abbagnato e del soprano Rosa Feola, sarà presentato in anteprima al Prix Italia 2021 il 15 giugno. (ANSA).