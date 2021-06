Locarno, Excellence Award Davide Campari a Laetitia Casta

ROMA, 10 GIU - Sarà Laetitia Casta a ricevere l'Excellence Award Davide Campari 2021, il riconoscimento del Locarno Film Festival a personalità artistiche che con il loro contributo hanno segnato il cinema contemporaneo. Mercoledì 4 agosto l'attrice sarà in Piazza Grande per la cerimonia di premiazione, mentre il giorno successivo incontrerà il pubblico del Festival in una Conversazione nel Forum @Rotonda by la Mobiliare. L'attrice ha selezionato due titoli dalla sua filmografia, che verranno proposti durante la manifestazione: Gainsbourg (Vie héroique) di Joann Sfar (2010) e L'homme fidèle di Louis Garrel (2018). Sotto la direzione di autori come Raul Ruiz per Les ames fortes (2001), Tsai Ming-liang per Visage (2009) e, a teatro, il neo Premio Oscar Florian Zeller per Elle t'attend (2008), Laetitia Casta ha aggiunto nuovi livelli di complessità ai suoi personaggi, "superando barriere e luoghi comuni, per aderire con estrema libertà a una gamma molto ampia di registri e di visioni artistiche" si sottolinea in una nota. Per Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival, la ricerca artistica dell'attrice "l'ha condotta a lavorare sia con alcune delle autrici e degli autori più innovativi degli ultimi tempi che a conservare una sua cifra attoriale unica e inconfondibile, da grande cinema. Questo suo essere interprete sofisticata e popolare, diva ad altezza di sguardo, portatrice di un glamour colto, strategico, profondamente europeo, fanno di Laetitia Casta l'ambasciatrice ideale del cinema di cui il Festival intende essere espressione e di Piazza Grande che torna ad accogliere il suo pubblico. Inaugurare la 74esima edizione del Locarno Film Festival con l'Excellence Award assegnato a Laetitia Casta è un segno di speranza che ci permette di guardare al futuro con fiducia ed entusiasmo." (ANSA).