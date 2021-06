Santarcangelo Festival, a luglio ultimo atto 50/a edizione

RIMINI, 10 GIU - Undici giorni di intensa programmazione, un'opera corale che accorcia le distanze tra teatro, arte, cinema, musica, letteratura e antropologia. E' lo spirito del Santarcangelo Festival 2050, "Futuro Fantastico (II movimento)-Festival multiforme di meduse, cyborg e specie compagne", in scena dall'8 al 18 luglio a Santarcangelo di Romagna (Rimini). Sarà l'ultimo atto del cinquantenario della più longeva manifestazione italiana dedicata alle arti della scena contemporanea, iniziato a luglio 2020, e per l'ultima volta vedrà alla direzione artistica Enrico Casagrande e Daniela Nicolò di Motus. Il programma sarà articolato in capitoli tematici, a cominciare proprio dal Cinquantennale, che prevede tra l'altro la proiezione di un documentario che porterà alla luce materiali inediti del Festival, mentre la Galleria dell'Immagine dell'assessorato alla cultura del Comune di Rimini ospiterà la mostra fotografica 'Santarcangelo '80 Revisited', a cura di Uliano Lucas. 'Bestiari fantastici' accoglierà artiste provenienti perlopiù da America Latina, Africa e Asia: il visual è uno still dal video 'Signals from future' dell'artista taiwanese Betty Apple, prodotto da un programma di intelligenza artificiale che altera il suo volto, incrociandolo con altri visi umani e animali. 'Interzone' comprenderà progetti che ibridano forme e codici differenti, "generando opere eclettiche e irregolari", 'Begin anywhere' - definito un "atto politico di supporto a quella sfera del comparto artistico fortemente colpita dagli effetti della pandemia" - accoglierà in una sezione speciale giovani artisti che avrebbero dovuto essere in scena a dicembre 2020 e che presenteranno dal vivo spettacoli e interventi site specific. In programma anche progetti speciali, come un progetto di formazione e ricerca che comporterà la realizzazione di un villaggio temporaneo ecosostenibile, con cinque laboratori curati da una cinquantina di artisti provenienti da tutta Europa. (ANSA).