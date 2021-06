Estate Romana, si riparte tra musica, cultura e spettacoli

ROMA, 10 GIU - La grande lirica del Teatro dell'Opera che torna ad accendere il Circo Massimo, con Il trovatore di Verdi diretto da Daniele Gatti. La danza contemporanea della seconda edizione di Buffalo, che mette insieme Teatro di Roma e Azienda Speciale Palaexpo. La nuova stagione del Globe Theatre ora intitolato a Gigi Proietti (al via il 30/6) e ancora l'Estate al Maxxi con grandi ospiti come Marina Abramovich (16/7), la cavea dell'Auditorium Parco della musica che si riempie di storie con Libri come e la Festa del libro, ma anche di note tra Si può fare e I concerti dell'Accademia di Santa Cecilia. Per non dire poi della Quadriennale d'arte, il Romaeuropa Festival, i Viaggi nell'Antica Roma al Foro di Augusto. È il lungo cartellone dell'Esatte Romana che, dopo un anno terribile per la cultura e gli spettacoli, riparte premendo sull'acceleratore e oltre agli appuntamenti delle istituzioni culturali cittadine e i 65 progetti come Villa Ada incontra il mondo o il Jazz a Villa Celimontana e Caleidoscopio alla Casa del cinema, aggiunge un nuovo bando per la concessione gratuita di spazi all'aperto per attività culturali da svolgere tra il 30 luglio e il 3 ottobre. "Roma è la città della ripartenza post Covid, sia con grandi eventi sportivi che con la cultura - commenta la sindaca Virginia Raggi - L'Estate Romana è un valore aggiunto, non solo per i cittadini, ma anche per i turisti che stanno tornando". "Essere qui oggi non era scontato - aggiunge l'assessora alla cultura, Lorenza Fruci - L'ultimo anno ci ha messo davanti ai limiti dell'amministrazione e i lacciuoli della burocrazia. Ci ha richiesto tantissima elasticità e impegno per dare risposte concrete alle richieste degli operatori". Tra le novità, anche la call a realtà culturali cittadine per mettere a disposizione i loro spazi per attività culturali senza pubblico e il bando per l'apertura della Sala Santa Rita all'arte contemporanea. (ANSA).