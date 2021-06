Cinema: documentario svela un inedito Federico Fellini

RIMINI, 10 GIU - Dopo essere stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, il documentario 'Fellinopolis' sarà nei cinema a partire da oggi, giovedì 10 giugno e con un appuntamento speciale venerdì 11 giugno alle 21 sarà presentato alla Cineteca Milano Meet di Milano con una première alla presenza della regista Silvia Giulietti e giovedì 17 giugno alla Multisala Le Befane di Rimini. Realizzato in occasione del centenario della nascita di Federico Fellini, 'Fellinopolis' svela un Federico Fellini al lavoro e scopre nuovi aspetti dell'uomo e del suo processo creativo. Questo lavoro è stato realizzato partendo dai preziosi materiali del regista Ferruccio Castronuovo, per oltre un decennio collaboratore del Maestro riminese che tra il 1976 e il 1986 è stato uno dei pochi privilegiati ad essere ammesso sui set di La città delle donne, E la nave va e Ginger & Fred per documentarne la lavorazione: il girato servirà a produrre degli speciali promozionali. Conservati alla Cineteca Nazionale di Roma per quattro decenni e oggi digitalizzati, questi materiali rivedono la luce nel montaggio della direttrice della fotografia, regista e produttrice Silvia Giulietti. (ANSA).