Torna rassegna Fare cinema, da D'Innocenzo a Foglietta

ROMA, 10 GIU - Sergio Castellitto, Paola Cortellesi, Liliana Cavani, Pierfrancesco Favino, Cristina Donadio, Edoardo Leo, Anna Foglietta, Riccardo Milani, Sara Serraiocco, Carlo Verdone, Fabio e Damiano d'Innocenzo, sono tra i protagonisti, con testimonianze, racconti online e videointerviste, anche su questi mesi dalla resilienza alla ripartenza, della quarta edizione di Fare Cinema (14 - 20 giugno), rassegna dedicata al cinema italiano all'estero promossa dalla Farnesina in collaborazione con Ministero della Cultura, Anica, Agenzia ICE e Istituto Luce - Cinecittà. Un'intera settimana dedicata ai mestieri della Settima Arte e alla promozione dell'industria cinematografica nazionale, ricca di film, documentari, cortometraggi e incontri trasmessi in streaming (disponibili i sottotitoli in più lingue) sul portale della Farnesina italiana, su MyMovies e attraverso la rete di Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura nel mondo. Una manifestazione che fin dal titolo (Reboot - Il cinema italiano riparte) vuole sottolineare la straordinaria capacità di reazione dell'industria cinematografica italiana di fronte alla pandemia. Tra i vari appuntamenti, sul Vimeo di 'Italiana' troveremo, fra gli altri, i cinque corti che sono stati finalisti ai Premi David di Donatello 2021 e i tre documentari inediti del Salone Internazionale del Libro di Torino sul passaggio di grandi romanzi dalla carta allo schermo. E ancora videoclip, interviste e incontri con protagonisti dell'industria dell'audiovisivo (Reboot/Il nuovo abbraccio del cinema, a cura di Mario Sesti). Dal 14 giugno, per sei settimane, spazio alla rassegna in 15 documentari Oltre lo schermo, curata da Audiovisiva (audiovisiva.org): da Alida di Mimmo Verdesca al ritratto di Guido Lombardo firmato da Giuseppe Tornatre. Istituti di Cultura, Ambasciate e Consolati offriranno proiezioni online gratuite tramite la piattaforma MyMovies; le storie di imprenditoria e di eccellenza di Biopic e la rassegna Con la macchina da presa, con film come Il sindaco del rione sanità di Mario Martone e Puntasacra di Francesca Mazzoleni. Fare Cinema culminerà sabato 19 giugno con la seconda Giornata Mondiale del Cinema Italiano. (ANSA).