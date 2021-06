A teatro nel week end tra Hamlet e Laramie Project

ROMA, 09 GIU - Dal "caso" di Matthew Shepard, lo studente americano barbaramente ucciso per omofobia ne "Il seme della violenza. The Laramie project" di Moisés Kaufman, diretto da Fredinando Bruni e Francesco Frongia a Milano; all'apertura del Campania Teatro Festival, all'insegna de "La morte e la fanciulla" di Ariel Dorfman, nella regia di Elio De Capitani, a Napoli. E poi, il nuovo "Hamlet" secondo Antonio Latella con il volto di Federica Rosellini, ancora a Milano, e "La nuova colonia" di Pirandello nell'adattamento e regia di Simone Luglio, con una compagnia di attori tutti under 35, a Catania. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo week end, che conta anche l'apertura dei nuovi spazi en plen air dell'India a Roma, con "Antigone" di Sofocle secondo Massimiliano Civica; e il ritorno de "I monologhi della vagina" vent'anni dopo, il testo ormai cult di Eve Ensler, interpretato oggi da Alessandra Faiella, Silvia Giulia Mendola, Eva Riccobono, Marina Rocco, Lucia Vasini, Roberta Lidia De Stefano, a Milano. (ANSA).