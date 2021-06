Cinema: "Sosia la vita degli altri" premiato a Benevento

NAPOLI, 09 GIU - "Sosia - la vita degli altri", docu - film scritto e diretto da Salvo Spoto, vince il premio come miglior lungometraggio nell'ambito della V edizione del festival nazionale del cinema e della televisione di Benevento. Protagonista di "Sosia - la vita degli altri" è lo chef pluristellato e volto televisivo di show televisivi di grande successo come MasterChef Italia e 4 Hotel, Bruno Barbieri. L'opera è la prima co-produzione cinematografica di Realize Networks, la «talent agency» fondata nel 2008 da Pasquale Arria, insieme a lampare film. Bruno Barbieri ritirerà il premio assieme al regista Salvo Spoto in occasione della serata conclusiva del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, il 27 giugno alle ore 21, nella cornice dell'Arco del Sacramento. "Sosia - la vita degli altri" nasce da nasce da un'idea di Salvo Spoto, da 7 anni personal manager di Bruno Barbieri, e lo chef stesso nel corso di un viaggio in Giappone e, partendo dal racconto del rapporto di amore e odio che Bruno Barbieri ha con il suo sosia, il docu - film porta lo spettatore all'interno di un viaggio psicologico dalle tinte noir, pieno di continue sorprese, con interviste e contributi dei sosia dei personaggi più conosciuti in Italia e nel mondo: J - Ax, Francesco Gabbani, Freddie Mercury, Monica Bellucci, Jack Nicholson, Tom Cruise; solo per citarne alcuni. «Più di dieci anni fa - racconta Bruno Barbieri - non immaginavo che un giorno sarei stato imitato, che alcune persone volessero vestirsi come me o avere lo stesso paio di occhiali fare quello che fa Bruno Barbieri o essere Bruno Barbieri. Tutto questo da una parte mi lusinga, dall'altra mi dà una grossa responsabilità. Quando ho saputo che c'erano dei miei sosia, all'inizio ho sorriso, ma la storia di Antonello, che viene raccontata nel film, a un certo punto assume dei risvolti anche preoccupanti…e di più non posso svelare". (ANSA).