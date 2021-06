CineVillageParco Talenti, da Europei di calcio a Muccino

ROMA, 09 GIU - Si inaugura venerdì 11 giugno la terza edizione del CineVillageParco Talenti Roma, con la proiezione della partita di apertura degli Europei, Italia - Turchia alle 21.00, il cui biglietto d'ingresso avrà un costo simbolico di un euro. La redazione della rivista Sportiva L'Ultimo Uomo con Daniele Manusia, Emanuele Atturo, Daniele Morrone e Dario Saltari introdurrà al pubblico la partita a partire dalle 20.30. La programmazione cinematografica vera e propria avrà inizio sabato 12 giugno con la proiezione di JoJo Rabbit, il film di Taika Waititi, premiato agli Oscar 2020 per la miglior sceneggiatura non originale, che ha fra gli interpreti Scarlett Johansson e Sam Rockwell. E' il primo di una serie di 20 titoli scelti dal pubblico che ha partecipato al contest #sceglilfilm lanciato nelle scorse settimane sui canali social della manifestazione.- Domenica 13 giugno alle 20.30 in programma la prima serata-evento con Gabriele Muccino che incontrerà il pubblico e presenterà il suo film A casa tutti bene. Lunedì 14 giugno sarà la volta di Pietro Castellitto, premiato con il David di Donatello come miglior regista esordiente, che presenterà "I predatori", lungometraggio vincitore del Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura alla Mostra del Cinema di Venezia. Martedì 15 giugno è in programma il primo appuntamento della rassegna Cineasti Di Parole, durante il quale Enrico Vanzina presenterà al pubblico il suo libro "Una giornata di nebbia a Milano". Seguirà la proiezione di Lockdown all'italiana. (ANSA).