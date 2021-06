Musica: Extraliscio per tre giorni al cinema, poi via a tour

BOLOGNA, 09 GIU - Sarà il 14, 15 e 16 giugno in 110 sale italiane il film di Elisabetta Sgarbi 'Extraliscio-Punk da balera. Si ballerà finchè entra la luce dell'alba', dedicato al gruppo e alla tradizione musicale romagnola, protagonisti Mirco Mariani, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara, con la narrazione di Ermanno Cavazzoni. Tra gli ospiti Biagio Antonacci, Orietta Berti, Jovanotti, Elio e Lodo Guenzi. Il film, distribuito come evento da Nexo Digital, è stato presentato in anteprima alle Giornate degli Autori nell'ambito della 77/a Mostra del Cinema di Venezia, al Festival Internazionale del Cinema di Berlino e al Los Angeles Italia Film Fest. Ha ricevuto il Premio Fice (Federazione italiana dei Cinema d'Essai) a Mantova e il Premio Siae per il talento creativo, conferito a Elisabetta Sgarbi. Dopo la 'tre giorni' nelle sale, gli Extraliscio saranno in concerto con 'E' bello perdersi-Tour d'Italie': oltre una ventina di date, la prima il 26 giugno a Salsomaggiore Terme (Parma), conclusione il 2 settembre al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano). Tra gli appuntamenti, quello con la Notte Rosa di Rimini il 30 luglio. Concerti "fuori dagli schemi - anticipa il gruppo - che contaminano la tradizione con un mondo ricco di suoni e arrangiamenti, allo stesso tempo popolare e colti". (ANSA).