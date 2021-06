Futura, in sala il musical-jazz-noir di Lamberto Sanfelice

ROMA, 09 GIU - FUTURA di Lamberto Sanfelice, opera seconda del regista e sceneggiatore di Cloro, non è un film tradizionale, ma una sorta di musical-jazz-noir ambientato nelle notti di Milano con protagonista Louis (Niels Schneider), tassista 'maudit' e musicista jazz 'fallito' anche grazie all'ingombrante figura del padre jazzista di culto (e dunque insuperabile). Ora che per vivere Louis porta un taxi a Milano, spesso spacciando droga con Lucya (Daniela Vega) una trans cilena dotata di grande potenza canora tanto da cantare la Madama Butterfly di Puccini nei locali notturni. Louis ha però anche un suo lato borghese. È sposato con Valentina (Matilde Gioli), una donna con la quale non comunica troppo, e ha anche una figlia adolescente Anita (Aurora Onori) che ama il Pop. In FUTURA, in sala dal 17 giugno con Adler Entertainment, poche parole e tanta musica, dalla techno al jazz, passando per l'opera lirica, fino al pop e l'elettronica. Completano il cast di questo film in cui è centrale il rapporto con i padri, due esponenti di spicco del jazz italiano e internazionale, ovvero Stefano Di Battista ed Enrico Rava, con cui il giovane Louis cerca ancora di inseguire il suo sogno. (ANSA).