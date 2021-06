Musica: 'Nel cuore solo il calcio' nuovo Ep Cristina D'Avena

BOLOGNA, 09 GIU - 'Nel cuore solo il calcio' è il nuovo Ep di Cristina D'Avena, edito da Rti con le migliori sigle cartoon dedicate al mondo del pallone, da oggi nei digital store. L'album, che prende il titolo dall'omonimo singolo inedito firmato tra gli altri dalla stessa artista, è arricchito dal brano 'Tutta d'un fiato - fino al fischio finale' sigla di "Capitan Tsubasa" (in onda con la seconda stagione da lunedì al venerdì alle 13.45 su Italia 1) e da tre nuove versioni delle sigle storiche del cartoon cult 'Holly e Benji': 'Holly e Benji due fuoriclasse', 'Che campioni Holly e Benji' e 'Holly e Benji Forever'. Quello tra Mediaset e Cristina D'Avena è un sodalizio importante, con un catalogo molto particolare per la discografia italiana: le sigle dei cartoni animati continuano a essere ascoltate, scaricate e amate da diverse generazioni. "Spero che il nuovo brano inedito 'Nel cuore solo il calcio' possa fare da colonna sonora ai campionati Europei che stanno per iniziare - commenta la cantante - In questo Ep ho voluto fare un regalo ai miei fan interpretando la mia personale versione della prima storica sigla 'Holly e Benji 2 fuoriclasse', l'unica che non avevo cantato io, ma che mi è sempre piaciuta tantissimo. Spero sia un omaggio gradito anche per tutti gli appassionati di questa serie animata cresciuti negli anni '80". (ANSA).