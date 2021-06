Il Premio Lux del Parlamento Ue va al documentario Collective

STRASBURGO, 09 GIU - 'Collective', il documentario di Alexander Nanau sull'incendio divampato nel locale Colectiv di Bucarest nel 2015, è il vincitore del nuovo Premio Lux designato congiuntamente dai cittadini e dagli eurodeputati. L'annuncio durante la plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. "Il film mostra l'importanza del giornalismo investigativo e che la stampa deve essere sempre libera", ha detto il presidente del Parlamento David Sassoli, che ha poi consegnato il premio al vincitore. L'aula di Strasburgo ha risposto con un applauso. "Questa è una giornata importante che coincide con il ritorno a Strasburgo", ha detto ancora Sassoli, poco prima di designare il vincitore, aggiungendo che con il Premio Lux il Parlamento europeo intende dare un segnale di rilancio per il settore culturale "che è stato fermo per tanti mesi" ed "è stato tra i più colpiti all'inizio della pandemia". "La privazione di eventi culturali - ha continuato - ci ha fatto capire quanto la cultura sia importante". Questo "premio è per le vittime e le famiglie, per cui ancora non c'è giustizia", ha dichiarato Alexander Nanau, regista del documentario Collective. "Il voto per Collective significa che vogliamo combattere contro la corruzione e per la libertà di stampa", ha aggiunto. In lizza per il Premio Lux c'erano i film "Un altro giro", del regista Thomas Vinterberg, "un'onesta celebrazione della vita, tra alti e bassi", ha sottolineato Sassoli, e "Corpus Christi", una coproduzione franco-polacca del regista Jan Komasa, descritto dal presidente del Pe come un film che "ci interroga con intelligenza sulle questioni della ricerca della verità, giustizia e condivisione". (ANSA).