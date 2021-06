Ernia e Shablo giurati del talent show 'Is me' su Mtv

MILANO, 08 GIU - Il rapper milanese Ernia e il DJ produttore italo-argentino Shablo saranno i giurati della quarta edizione di "Is me - Music Edition", il talent show, ideato da AW LAB e Fandango Club Creators, che unisce i mondi dello streetwear, dell'arte e della musica per dare voce alle nuove generazioni. L'edizione 2020 ha visto l'adesione di oltre cinquemila giovani aspiranti artisti della musica: un successo che ha spinto lo show dalla condivisione sui social fino alla programmazione televisiva. Questa edizione sarà infatti trasmessa in esclusiva da MTV, il brand di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia presente in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Per partecipare, dall'8 giugno al 31 agosto ci si potrà candidare rispondendo alla call to action lanciata dai canali social di AW LAB, PLUG-Mi, e dei due giudici d'eccezione. Otto concorrenti, divisi in due squadre capitanate da Ernia e Shablo, proseguiranno la loro avventura in 4 puntate televisive trasmesse su MTV che racconteranno la loro esperienza dalle battle live alla grande finale. Le storie personali dei ragazzi si intrecceranno a quelle di Ernia e Shablo che, oltre a vestire i panni di giudici, ricopriranno anche il ruolo di mentori. Ad attendere il vincitore, un viaggio a Dubai per esibirsi al festival Sole Dxb. (ANSA).