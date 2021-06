Respirare stanca, un film nato in pandemia

ROMA, 08 GIU - Arriva dall'8 giugno sulle piattaforme Chili e CG Digital, RESPIRARE STANCA, esordio di Enrico Acciani girato esclusivamente in interni durante nella cosiddetta 'fase 1' dell'emergenza nazionale e completamente prodotto dallo stesso Acciani che lo ha anche scritto, diretto e interpretato. Il film vuole essere un ritratto fedele del profondo senso di solitudine che ha invaso tutti coloro che nelle difficilissime settimane di lockdown sono stati costretti ad un isolamento forzato. La profonda angoscia provata dal giovane impiegato pugliese, protagonista del film, diventa spesso musica che gioca un ruolo cruciale una parte fondamentale della stessa narrazione. "Respirare stanca è nato per necessità. Bloccato in casa, ho sentito l'urgenza di raccontare un pezzo di storia del nostro paese. Ovviare alla mancanza di cast e troupe è stato motivo di ingegno e pretesto per innescare del dinamismo all'interno della staticità più totale. Tutti gli attori hanno recitato in live, cioè in videochiamata, non tramite registrazione. Questo ha preservato, anche paradossalmente, la vera essenza del set. La musica, poi, è l'anima del film. La solitudine del personaggio del protagonista è invece la verità. E la verità è l'unica cosa che conta in questo film" dice nelle note di regia Acciani. (ANSA).