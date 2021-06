Loki, serie tra Zodiac e Il silenzio degli innocenti

ROMA, 08 GIU - Seven e Zodiac di David Fincher ma anche il Silenzio degli innocenti, per le atmosfere da thriller noir, o polizieschi action/buddy movie come 48 Ore, sono fra le influenze principali a cui hanno attinto la regista Kate Herron e il capo sceneggiatore Michael Waldron per la nuova miniserie in sei puntate del Marvel Cinematic Universe, Loki, in arrivo il 9 giugno su Disney+. Tom Hiddleston, già volto nei film Mcu dell'inaffidabile Dio dell'inganno, brillante affabulatore, fratello adottivo di Thor, è affiancato qui da un cast che comprende Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Hiddleston credeva concluso con Avengers: Endgame il suo percorso con Loki e ha reagito con "un mix di gioia e sorpresa" quando gli hanno offerto di realizzare una serie sul personaggio. "Ero così esaltato dall'idea e allo stesso tempo mi chiedevo come sarebbe stato possibile visto che Avengers: Infinity war era stato così definitivo sulla fine della storia di Loki" spiega l'attore nella conferenza stampa in streaming. In realtà poi Avengers: Endgame aveva riaperto una porta: "Restavano alcune domande e gli autori della serie mi hanno garantito che saremmo ripartiti da lì. Avevano tutti delle idee molto brillanti". Ritroviamo così il 'divino' artista della fuga, come già anticipato della sinossi ufficiale, finire nuovamente prigioniero, stavolta della Time Variance Authority (Tva), un'agenzia che vigila sul mantenimento della corretta linea temporale. Un compito reso difficile da un misterioso agente 'guastatore' che salta in varie epoche diffondendo il caos. E' l'agente Mobius (Wilson), ad avere l'idea di cercare di convincere Loki a 'giocare' per i buoni. Un cambio di campo molto più complicato del previsto. "Amo della serie il fatto che Loki venga strappato via da tutto ciò che gli è famigliare, come Thor, gli Avengers o Asgard. Ha perso il suo status e il suo potere.C'è da scoprire cosa lo renda nel modo in cui è - spiega Hiddleston - se ci sia qualcosa di autentico in lui, se sia in grado di crescere o cambiare". (ANSA).