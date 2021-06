Cannes: alla Quinzaine è riscatto Italia con poker di film

ROMA, 08 GIU - Alla Quinzaine des Realisateurs è riscatto Italia dopo TRE PIANI di Nanni Moretti, unico film in corsa per il nostro Paese, e PICCOLO CORPO di Laura Samani nella Semaine de la critique. Approdano alle sezione parallela del Festival di Cannes (6-17 luglio) - non competitiva e "che si distingue per la sua libertà e carattere" - ben quattro film italiani molto diversi tra loro. Si tratta di CHIARA di Jonas Carpignano, un ritorno per il regista che era già stato sulla Croisette quattro anni fa con A CIAMBRA; EUROPA di Haider Rashid, iracheno nato e cresciuto a Firenze che racconta il viaggio sulla cosiddetta 'rotta balcanica'; FUTURA documentario realizzato da Alice Rohrwacher (Lazzaro felice), Pietro Marcello (Martin Eden) e Francesco Munzi (Anime Nere) , ritratto di come gli adolescenti italiani guardano al futuro e, infine, RE GRANCHIO secondo lungometraggio, e il primo di finzione, di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis che affonda le radici nella tradizione popolare italiana. (ANSA).