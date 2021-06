Disney annuncia il sequel di Crudelia

NEW YORK, 07 GIU - A meno di due settimana dall'uscita al cinema e su piattaforma Disney+, Crudelia è pronta per un secondo capitolo. La stessa Disney ha infatti annunciato che è in lavorazione un sequel con protagonista Crudelia De Mon, la 'cattiva' della casa di Topolino. La sceneggiatura è stata affidata di nuovo a Tony McNamara e confermato alla regia anche Craig Gillespie, non è chiaro tuttavia se sarà confermata Emma Stone nel ruolo della protagonista. Il film ha incassato circa 50 milioni a livello globale e segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella (Emma Stone), ragazza molto smart determinata a farsi un nome con la sua grande creatività. Cruella de Vil (Crudelia De Mon) è la vanitosa, filiforme ereditiera, con capelli metà bianchi e metà neri, comparsa nel 1956 nel romanzo 'I cento e un dalmata' della scrittrice inglese Dodie Smith e poi ne 'La carica dei 101' film Disney del 1961. (ANSA).