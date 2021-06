Calibro 35, 'Post Momentum Tour' parte da Bologna

BOLOGNA, 07 GIU - A più di un anno dall'uscita di 'Momentum', ultimo album dei Calibro 35, la band formata da Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli, Luca Cavina, Fabio Rondanini e Tommaso Colliva annuncia il ritorno discografico e sui palchi: al via l'8 giugno il 'Post Momentum Tour' all'Arena Puccini di Bologna, mentre 'Post Momentum Ep' (Record Kicks) sarà disponibile sulle piattaforme digitali venerdì 11 giugno e dal 9 luglio in vinile trasparente in edizione limitata. Il tour, prodotto da Vertigo, proseguirà il 12 luglio a Prato (Centro Pecci), il 13 a Stupinigi (Stupinigi Sonic Park), il 16 a Bergamo (Albori Music Festival), il 23 a Padova (Parco della Musica), il 30 a Siracusa (Ortigia Sound System) e il 2 agosto a Roma (Cavea Auditorium Parco della Musica). I Calibro 35 torneranno a suonare dal vivo nella formazione classica e più asciutta: quattro sul palco e uno in regia. "Momentum - dicono - è un disco che flirtava con alcuni immaginari futuribili; ad un mese dall'uscita ci siamo trovati a vivere per davvero alcuni degli scenari distopici che neanche lontanamente avremmo mai immaginato. Ci è sembrato di vivere per davvero dentro un libro di McCarthy, ma avevamo bisogno di un finale lasciato in sospeso, e finalmente con 'Post Momentum' lo portiamo in giro". In oltre dieci anni di attività hanno mosso passi in molti campi e declinato il proprio stile su diverse forme di espressione musicale: non solo dischi, ma anche colonne sonore, produzioni tv, sonorizzazioni, library music, libri e spettacoli teatrali e molti live nel mondo, nei quali hanno condiviso il palco con artisti del calibro di Muse, Sharon Jones, Sun Ra Arkestra e Thundercat. (ANSA).