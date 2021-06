Cannes: Variety, Fast and Furious 9 sulla spiaggia

ROMA, 07 GIU - "F9", l'ultima puntata della saga "Fast & Furious" della Universal, è il presunto "blockbuster planetario" diretto al Festival di Cannes, secondo quanto annuncia Variety. Interpretato da Vin Diesel, John Cena e Michelle Rodriguez, l'attesissimo film è già record d'incassi, oltre 250 milioni di dollari in tutto il mondo, inclusi $ 203 milioni in Cina (al 6 giugno). Il film sarà in anteprima francese come parte di una proiezione pubblica sulla spiaggia durante il Festival di Cannes. Il cast, tuttavia, non dovrebbe partecipare. Da quando il delegato generale di Cannes Thierry Fremaux ha dichiarato a Variety che un "blockbuster planetario" sarebbe stato presentato in anteprima durante l'edizione del 2021, sono circolate tante voci e molti si aspettavano che Fremaux svelasse il titolo durante la conferenza stampa del 3 giugno durante la quale ha annunciato la Selezione Ufficiale. Ha detto ai giornalisti che il film non era "No Time to Die", né "Dune" o "Westside Story", che uscirà in autunno. ("Dune" sarà presentato alla Mostra del cinema di Venezia.) "F9", nel frattempo, uscirà il 25 giugno negli Stati Uniti. (ANSA).