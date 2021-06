Salvatores, porto in sala il dark side di 'Comedians'

ROMA, 07 GIU - "Col passare del tempo le caramelle diminuiscono e non vale la pena di perdere tempo e fare cose a cui non credi davvero. Scegli di stare così con le persone che ti piacciono e allora sono tornato a rifare Comedians, che avevo già fatto nel 1985 a teatro a Milano, ma al cinema. E ho scoperto anche che la piece di Trevor Griffiths ha una sua dark side, una parte fortemente malinconica". Così stamani Gabriele Salvatores nel presentare COMEDIANS in sala dal 10 giugno in 250 copie distribuite da 01. Il film, trasposizione cinematografica dell'omonima pièce teatrale, opera premiatissima della fine degli anni Settanta, riflette sugli infiniti significati di fare comicità e sull'importanza di restare fedeli alle scelte compiute nel corso della vita. Nel cast: Ale, Franz, Natalino Balasso, Demetra Bellina, Marco Bonadei, Aram Kian, Walter Leonardi, Riccardo Maranzana, Giulio Pranno, Vincenzo Zampa e Christian De Sica. (ANSA).