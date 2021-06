Festival Cineclub, omaggio a Manfredi e premio a Bozzetto

MONTECATINI TERME (PISTOIA), 06 GIU - Torna dal 29 luglio all'1 agosto a Montecatini Terme (Pistoia) Italia film Fedic, il festival del cinema organizzato dalla Federazione italiana dei cineclub. In occasione dell'edizione 2021 - la 71/a - sarà assegnato il premio alla carriera al regista Bruno Bozzetto, maestro del cinema d'animazione, di cui sarà proiettato il cortometraggio del 1958 'Tapum! La storia delle armi' e un altro della serie 'Il signor Rossi'. Uno speciale omaggio sarà poi dedicato a Nino Manfredi, attraverso il ricordo del figlio Luca e la presentazione del suo libro 'Un friccico ner core. I 100 volti di mio padre Nino' (Rai Libri). Il festival, con la direzione artistica di Gianluca Castellini e Paolo Micalizzi, è articolato in due concorsi nazionali, Fedic short e Fedic scuola: il primo è dedicato a cortometraggi di qualsiasi genere (fiction, animazione, doc, sperimentale), con durata fino a 30 minuti, prodotti dopo il 1 gennaio 2019, il secondo riguarda progetti video con il coinvolgimento di scuole di ogni ordine e grado al fine di agevolare il linguaggio cinematografico all'interno del sistema scolastico per sensibilizzare le nuove generazioni a forme culturali di valore socio educativo. (ANSA).