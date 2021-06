I 20 anni del Tribeca, in concorso anche podcast

NEW YORK, 06 GIU - Il festival di Tribeca festeggia il 20/o anniversario e, dopo aver saltato un anno a causa della pandemia, torna con novità che rappresentano una prima volta in assoluto per un evento cinematografico di livello internazionale. L'edizione che si svolgerà dal 9 al 20 giugno vedrà in concorso anche il podcast. E' prevista una line up di 12 contenuti audio tra fiction e non fiction in anteprima mondiale. "Negli ultimi anni - ha detto Jane Rosenthal, co-fondatrice del festival con Robert De Niro e Ceo di Tribeca Enterprises - abbiamo assistito ad un'esplosione di popolarità dei podcast è quindi il momento giusto per presentare il nostro Tribeca Podcast Program". Il festival di Tribeca è anche il primo a svolgersi in presenza dopo che la maggior parte delle rassegna internazionali sono state costrette a ripiegare su piattaforme virtuali. Inoltre per la prima volta si svolgerà completamente all'aperto e varcherà i confini di Manhattan con proiezioni in tutte e cinque le municipalità della città. Sempre per la prima volta, inoltre, ci sarà un maxischermo mobile che proietterà i film nei quartieri più isolati di New York. "Il festival di Tribeca - ha sottolineato De Niro - è nato con la missione di far tornare la gente dopo l'11 settembre. E' quello che ancora stiamo facendo. E visto che New York sta riemergendo dall'ombra del Covid-19, ci è sembrato giusto far tornare il pubblico con un evento in presenza per il nostro 20/o anniversario". A dare il via l'anteprima mondiale di ' In the Heights', l'adattamento cinematografico dello show di Broadway di Lin-Manuel Miranda ambientato nel quartiere di Washington Heights. E sarà anche un festival all'insegna della diversità, con il 60% dei film presentati diretti da donne, bipoc (acronimo di black, indigenous and other people of color) e Lgbtq+. (ANSA).