I Maneskin accusati di plagio da una band olandese

BRUXELLES, 05 GIU - Non si fermano le polemiche sui Maneskin. Dopo le infondate accuse di consumo di droga da parte di Damiano David all'Eurovision, una vicenda oramai chiusa, adesso la band, che ha vinto la competizione il 22 maggio scorso a Rotterdam, viene addirittura accusata di plagio. A scendere in campo è Joris Lissens, membro del gruppo The Vendettas che ha dichiarato ai media olandesi Rtl che la canzone "Zitti e Buoni", che ha trionfato prima a Sanremo e poi a Rotterdam, gli avrebbe ricordato alcuni suoni della sua hit "You want it, you've got it". The Vendettas - precisa Rtl - non intraprenderà però alcuna azione contro i vincitori dell'Eurovision. "Questi ragazzi non sono nati quando avevamo questa rock band", ha ammesso il cantante, concedendo agli italiani il beneficio del dubbio. Il sito Rtl, anche quello nella versione francese che ha ripreso la notizia, ha invitato i lettori a farsi una idea sull'eventuale plagio mettendo a confronto i due brani. (ANSA).