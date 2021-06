Il Ravenna Festival dedica i Vespri a Dante

BOLOGNA, 05 GIU - Il 7 e l'8 giugno, alle 19.30, ha inizio al Ravenna Festival la rassegna I vespri, un'edizione speciale quest'anno interamente dedicata a Dante in occasione del VII centenario. La Basilica di San Francesco, la "chiesa di Dante" (fu qui che si svolsero i funerali nel 1321) vedrà Enea Sorini e Peppe Frana seguire il fil rouge che unisce il Poeta alla tradizione trobadorica provenzale con il programma "Dante e i trovatori". L'uno per voce, salterio e percussioni, l'altro armato di oud e quinterna, Sorini e Frana esploreranno il repertorio dell'amore cortese, quel repertorio di fronte al quale Dante, diviso fra giudizio estetico e giudizio morale, decise di immaginare il proprio incontro con Arnaut Daniel nella settima cornice del Purgatorio. Come per tutti gli appuntamenti dei Vespri danteschi il costo del biglietto è pressoché simbolico, 1 euro. Il 9 giugno la rassegna continua con il trio Seicento Stravagante, che dipinge l'incontro con Beatrice nel Purgatorio attraverso mottetti sacri del Seicento (replica 10 giugno): l'11 e 12 giugno l'Ensemble Palamento sceglie musiche trecentesche e il Trattatello di Boccaccio per ripercorrere la vita di Dante, mentre domenica 13 giugno l'Ensemble Biscantores dedica il seicentesco Dies irae del compositore bergamasco Giovanni Legrenzi alle vittime della pandemia. (ANSA).